Farioli 'verbijsterd' door Ajax-beleid: "Is voor hem gekmakend"

Forbs werd afgelopen zomer door Ajax verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar de Amsterdamse club wil de Portugees nu alweer terug. Beide clubs zijn in contact. "De verwachting is dat dat wel gaat lukken, aangezien Forbs het afgelopen half jaar slechts één keer in de basis stond bij Wolves", schrijft clubwatcher Lentin Goodijk.

Farioli kan bij Ajax nu maar over één echte linksbuiten beschikken: Mika Godts. Vorige zomer leek Kamaldeen Sulemana nog binnengehaald te worden, maar die deal klapte. "Tot verbijstering van hoofdtrainer Francesco Farioli", aldus Goodijk. Ajax had vervolgens maandenlang de tijd om een nieuwe buitenspeler te zoeken. De club kwam uit bij Raúl Moro.

De komst van de Spanjaard nam veel tijd in beslag en uiteindelijk raakte Moro geblesseerd. De dribbelaar brak zijn sleutelbeen. "Gegokt en verloren, dus", schetst Goodijk. Ajax heeft ondertussen nog altijd geen vervanger weten te strikken. 'Gekmakend' voor Farioli, schrijft de clubwatcher. "Hij had vier weken geleden al gerekend op een versterking."

"Dat Ajax nu nog steeds bezig is met Moro, terwijl die de komende maand helemaal niet inzetbaar is, zou betekenen dat dus géén directe versterking krijgt, zoals hem al die tijd beloofd is. Hij heeft er intern nóg maar eens op aangedrongen dat Ajax nú een nieuwe linksbuiten nodig heeft, zodat de tweede plaats niet ook nog weggegeven wordt", aldus Goodijk.

Over de handelswijze van Alex Kroes en Ajax kan bijna niet positief geschreven worden. "Dit is een oude pleister plakken op een maandenlang etterende wond, die inmiddels verder is verspreid dan alleen over een linksbuiten."