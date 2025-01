Farioli verklaart uitblijven Traoré: "Niets met fitheid te maken"

"Het was een keuze", vertelt Farioli over waarom hij Traoré niet liet invallen tegen RKC. "We moesten Jorrel Hato laten vervangen en we wilden Jordan Henderson ook wat minuten besparen."

"Nee, het heeft niets te maken met zijn fitheid: het gaat zeker goed met hem", is Farioli duidelijk, zoals blijkt uit de video van Voetbalprimeur.