Farioli vol lof na Ajax-transfer: "Ik ben hem enorm dankbaar"

Francisco Farioli gaat Chuba Akpom missen in zijn elftal. De spits is, op huurbasis, vertrokken naar OSC Lille, maar de Italiaan vond een duidelijke functie voor de aanvaller.

"Met Chuba heb ik een heel bijzondere band, van mens tot mens", vertelt Farioli op de persconferentie na de 2-1 zege op Feyenoord. "Ik wil hem echt bedanken voor wat hij heeft betekend voor ons. Hij heeft gescoord in de voorbereiding, in de Europa League-voorrondes, in de beker, in de competitie, in het hoofdtoernooi van de Europa League… Ik ben hem enorm dankbaar."

Farioli zag dat de Brit ook een leidende rol in het elftal had. "Ook omdat hij het teambelang altijd op de eerste plaats zette. Door op posities te spelen waar hij zelden speelt, heeft hij ons ook geholpen. Het is een heel goede speler en een fantastisch mens."