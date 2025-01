Farioli werkt met constant tijdsgebrek: "Dan heb je maar 40 minuten"

"Sinds het begin hebben we voor bijna iedere wedstrijd maar twee dagen voorbereiding. Vaak gaat het daarom niet om het béste plan te kiezen, maar het meest haalbare. Het kost de hele staf veel werk en energie om de duizenden stukjes informatie die we hebben, samen te persen tot de meest essentiële dingen voor de spelers", opent Farioli bij Voetbal International.

Hij geeft een voorbeeld. "Speel je op woensdag tegen Feyenoord, dan is het één dag herstellen en dan één trainingssessie van 55 minuten. Haal de warming-up ervan af en je hebt veertig minuten, waarin je de opbouw, het aanvallen van het strafschopgebied, spelhervattingen, et cetera, et cetera, et cetera van een ploeg als PSV moet behandelen."

"We zijn dan ook heel veel bezig om momenten te creëren om extra informatie mee te geven. Bijvoorbeeld door te verzamelen op De Toekomst voor wedstrijden, of al eerder bij het hotel voor een uitduel", vervolgt hij. "Als je twee of drie extra meetings van twintig minuten kunt inplannen, maakt dat een wereld van verschil. Zelf probeer ik op de terugweg in de bus nog snel de wedstrijd terug te kijken, maar daar moet je eigenlijk ook alweer de dag erna voorbereiden."