Farioli wil niks weten van titelstrijd: "Er is niks veranderd"

Na afloop was Farioli erg positief over het optreden van Ajax. "De spelers hebben een geweldige houding laten zien en bij vlagen ook erg goed voetbal. De wedstrijd van vandaag was geweldig", vertelt hij ESPN. "We waren agressief in het druk zetten en creëerden veel kansen. Misschien was het beter geweest als we het eerder hadden beslist, maar dit is prima."

Door de zege is het gat met koploper PSV slechts één punt, maar Farioli is niet bezig met een titelstrijd. "Je kunt me niet van gedachten laten veranderen. Voor ons is er niets veranderd", benadrukt hij. "We moeten zoveel mogelijk punten pakken en verder gaan. Onze motivatie is de volgende wedstrijd. We krijgen nu twee belangrijke Europese wedstrijden."