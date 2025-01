Farioli zegt iets opmerkelijks over Regeer: "Favoriete positie"

"Youri is een speler, want ik zie en lees ook heel wat reacties van jullie, van jullie allemaal, over het feit dat hij een speler is die ik niet leuk vind als rechtsback. Ik geloof dat hij een hele goede middenvelder is. Dat heeft hij onlangs ook gezegd, dus hij maakte voor zichzelf heel duidelijk wat zijn favoriete positie is. En ik ben het met hem eens dat hij een goede middenvelder is", waarop de verslaggever van ESPN vraagt. "Een goede middenvelder, dus je gebruikt hem niet als rechtsback?". Farioli gaat niet in op de vraag of hij een back is maar maakt nogmaals het statement: "Hij is een goede middenvelder."

Regeer staat nog onder contract bij FC Twente maar zowel zijn werkgever als Ajax laat doorschemeren dat de transer slechts een kwestie van tijd is.