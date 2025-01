FC Twente blij met Naci Ünüvar: "Dat wordt nog weleens vergeten"

Arnold Bruggink is blij met de komst van Naci Ünüvar. De technisch directeur wilde de vleugelaanvaller, die vorig seizoen al op huurbasis in Enschede speelde, dolgraag aan FC Twente binden.

"We hadden Naci graag deze zomer behouden voor FC Twente, hij wilde zelf ook graag bij ons blijven", vertelt Bruggink op de officiële website van FC Twente. "Helaas was dat op dat moment niet haalbaar."

"Nadat Naci afgelopen maanden in Spanje speelde, kwam er nu de kans hem definitief naar FC Twente te halen en voor meerdere jaren vast te leggen", vervolgt Bruggink. "We hebben veel vertrouwen in hem en we hebben afgelopen seizoen gezien wat hij kan. Naci is een creatieve speler die lef heeft en doelpunten kan maken. Hij is pas 21, dat wordt nog weleens vergeten. Naci heeft een prachtige toekomst voor zich bij FC Twente."