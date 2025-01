'FC Twente klopt in zoektocht naar vleugelaanvaller aan bij Ajax'

FC Twente heeft bij Ajax geïnformeerd of het mogelijk is om de buitenspeler de rest van het seizoen te huren van Ajax, zo bevestigen bronnen rond de Enschedese club. Banel kan bij Ajax niet op veel speelminuten rekenen. Trainer Francesco Farioli liet de twintigjarige Amsterdammer dit seizoen pas drie keer invallen.

Banel maakte in november 2023 al zijn debuut in het eerste elftal in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille en speelde tot dusver negen officiële wedstrijden voor Ajax. "Het zal moeten blijken of Ajax mee wil werken aan de verhuur van een speler aan een ploeg die mogelijk een concurrent kan worden in de strijd om de Europese plaatsen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij. "Ajax is met Banel in gesprek over een contractverlenging."

Banel heeft namelijk een aflopend contract in Amsterdam en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Een verhuur lijkt geen optie als de aanvaller zijn handtekening niet zet onder een nieuwe verbintenis. "Met de opgestarte gesprekken over een nieuwe verbintenis geeft Ajax aan toekomst in Banel te zien", aldus Verweij.