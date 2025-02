"FC Twente mag dolblij zijn dat Wout Weghorst niet is gekomen"

FC Twente hoopte zich afgelopen zomer te versterken met Wout Weghorst, die na een lange transfersoap uiteindelijk bij Ajax tekende. Wilfred Genee is benieuwd hoe er nu in het oosten van het land nu naar de spits uit Borne (Overijssel) wordt gekeken.

"Weghorst zei afgelopen zomer dat Twente zijn club is en dat hij daar graag wilde eindigen", vertelt de Enschedese scheidsrechter Bas Nijhuis bij In de Wandelgangen, een online rubriek van Vandaag Inside. "Toen was iedereen in de ban, ze dachten: die komt naar ons. Maar ineens sloeg het om en ging Weghorst naar Ajax. Nu moeten ze niks meer van hem hebben", beseft de arbiter.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, maakte de transfersoap van dichtbij mee en beticht Weghorst van toneelspel. "Het was ook nagemaakt. Opeens had hij ook twee favoriete clubs. FC Twente mag dolblij zijn dat Weghorst niet is gekomen. Je ziet nu bij Ajax wat hij toevoegt: niks. En Sem Steijn gaat Twente straks echt geld opleveren. Ik denk wel iets van twaalf miljoen. En ze pakken nu ook al bijna tien miljoen voor die Salah-Eddine. Die kopen ze voor één miljoen, dat heeft Bruggink toch goed gedaan", aldus Driessen.