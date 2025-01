'FC Twente mengt zich in strijd om Ajax-doelwit': "Kreeg een tip"

"Ik kreeg een tip door van een speler waar FC Twente interesse in heeft en die kennen ze bij FC Twente inderdaad wel", zegt clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. "Een Noorse jongen van Benfica, een hele interessante speler", doelt hij op Schjelderup. "Die jongen is twintig jaar, heeft zeven keer gespeeld en is vorig jaar voor tweeënhalf miljoen euro verhuurd aan Nordsjaelland."

Een kansloze missie? "Ja", denkt Ten Voorde. "En is dat dan de jongen die jou de zekerheid geeft die jou naar de eerste vijf brengt? Zulke afwegingen zijn gewoon heel erg lastig. In de winter is het ook heel erg lastig." Schjelderup werd onlangs ook al in verband gebracht met Ajax, dat in de Noor een optie ziet als Raúl Moro niet haalbaaris.

Eerder was Ajax-aanvaller Jaydon Banel in beeld bij FC Twente. "Natuurlijk hebben ze daar naar geïnformeerd, alleen wil Ajax met hem verlengen. Dan moet je hem gaan huren. Maar deze jongen speelt onder Francesco Farioli, die maar raak wisselt, nooit. Dan is dat niet de speler die jou in een half jaar tijd beter gaat maken. Ik waag te betwijfelen of er überhaupt nog wat gaat gebeuren bij FC Twente", besluit Ten Voorde.