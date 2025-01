'FC Twente richt de pijlen op jonge vleugelverdediger van Ajax'

Zo meldt de doorgaans goed geïnforeerde Tys van het forum van FCTwente.net. FC Twente beschikt zelf over één échte rechtsback en is in de zoektocht naar een nieuwe speler dus uitgekomen in Amsterdam. Arnold Bruggink - technisch directeur van de Tukkers - zou al contact hebben gezocht met Ajax.

Daarbij zou worden ingezet op een huurtransfer van Alders met een optie tot koop. Of Ajax hierin mee wil gaan is echter nog niet bekend. Aalders stond tot dusver 17 wedstrijden in de basis van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hierin speelde hij zowel als links- als als rechtsback.