'FC Twente shopt opnieuw bij Ajax en huurt vleugelverdediger'

FC Twente gaat zich op de laatste dag van de winterse transferperiode nog versterken. De club uit Enschede is zo goed als rond met Ajax-verdediger Gerald Alders.

Volgens clubwatcher Tijmen van Wissing van RTV Oost gaat de negentienjarige Alders de Tukkers zo goed als zeker op huurbasis versterken. Ook het Algemeen Dagblad maakt melding van een huurtransfer van de speler van Jong Ajax.

Het is nog niet duidelijk of FC Twente een optie tot koop gaat bedingen. Alders kan op beide backposities uit de voeten. FC Twente zocht na het vertrek van Anass Salah-Eddine naar AS Roma naar een extra optie aan de linkerkant achter Bas Kuipers. Daarnaast hebben de Enschedeës geen back-up achter rechtsback Bart van Rooij. Op die positie speelt Alders het vaakst bij Jong Ajax.

FC Twente was eerder succesvol met het halen van spelers van Ajax. Zo werden Youri Regeer en Salah-Eddine opgepikt bij de Amsterdammers en al snel weer voor vele miljoenen meer verkocht. Alders wordt in eerste instantie gehuurd.