'FC Twente wil ook shoppen bij Ajax': "Hij staat op de lijst"

"Eén van de spelers die bij FC Twente op de lijst staat is Kristian Hlynsson", onthult het tweetal. "De IJslander heeft nog een 1-jarig contract bij Ajax. Hlynsson stond in Amsterdam lange tijd te boek als een groot talent en vorig seizoen speelde hij ook regelmatig", blikken Ten Voorde en Wagenaar terug.

"Onder de huidige trainer Farioli is zijn ontwikkeling gestagneerd. Hlynsson is een middenvelder, maar vorig jaar speelde hij ook regelmatig aan de zijkant. Overigens is het de vraag of hij uiteindelijk haalbaar is voor FC Twente. Bij Ajax is het salarishuis van een andere orde dan in Enschede", benadrukt het duo.

Update: Johan Inan laat weten dat Hlynsson weg mag bij Ajax. "Twente wil huren, maar ziet zijn salaris vooralsnog als obstakel. Ook NEC informeerde."