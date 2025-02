Feyenoord-fans balen van Makkelie na zege Ajax: "Veel berichten"

Ongeveer dertig seconden voor het doelpunt van Taylor counterde Feyenoord richting het doel van Ajax. Jordan Henderson leek de bal over de eigen achterlijn te werken, maar Makkelie kende een doeltrap toe aan Ajax. In de daaropvolgende tegenaanval scoorde Ajax via Taylor, die in de Johan Cruijff Arena ook nog ontsnapte aan een (tweede) gele kaart in blessuretijd.

Veel Feyenoord-supporters uitten direct na het incident hun woede op sociale media, maar ESPN liet aanvankelijk geen herhaling van het moment zien. In de nabeschouwing toonde de zender alsnog beelden waaruit bleek dat Henderson de bal als laatste raakte. Presentator Jan Joost van Gangelen leidde de beelden in met: "Ik kreeg veel berichten over een corner die Feyenoord had moeten hebben, maar het werd een doeltrap voor Ajax. En uiteindelijk, dertig seconden later, ligt de bal in het mandje voor Ajax."

Analist Kenneth Perez erkende bij het zien van de beelden: "Dit was één van de weinige fouten van de scheidsrechter." Kees Kwakman voegde daaraan toe: "Dit moet de grensrechter natuurlijk zien."