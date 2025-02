'Feyenoord neemt een dag voor Klassieker afscheid van Giménez'

Feyenoord kan in De Klassieker van komende zondag niet meer beschikken over Santiago Giménez. De Mexicaan wordt door de Rotterdamse club verkocht aan AC Milan. Giménez vliegt zaterdag naar Italië om zijn transfer af te ronden.

Dat melden journalisten Gianluca Di Marzio en Sacha Tavolieri. AC Milan plant vandaag al de medische keuring in voor Gimenez, die hij zondag zal ondergaan. De aanvaller zal in San Siro de stadsderby tegen Internazionale bekijken, om zijn nieuwe teamgenoten te ondersteunen.

Gimenez gaat een flink contract tekenen bij AC Milan. De Mexicaan gaat 2,2 miljoen euro per jaar verdienen, plus bonussen. De spits tekent tot 2028, met zelf een optie voor nog een jaar. De aanvaller zal dan dus ook De Klassieker tegen Ajax gaan missen in de Johan Cruijff ArenA.