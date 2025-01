Fitz-Jim heeft oud contract bij Ajax: "Krijgt hij wel verhoging?"

Johan Inan weet in de AD Voetbalpodcast te vermelden dat er nog altijd niemand dichtbij een vertrek is bij Ajax. Enkele spelers, onder wie Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, trekken maar weinig aandacht.

"Het is vrij rustig", zegt Inan in de podcast. Hij vertelt dat in de zomer al enkele 'overbodige' spelers zijn vertrokken. "Twee van hen werden nog niet verhuurd of verkocht: Tahirovic en Wijndal. In principe wil Ajax daar vanaf", weet hij te melden.

Ook spelers die niet in de plannen van de trainer voorkomen krijgen speeltijd, waardoor niemand per definitie wil vertrekken. "Het maakt het wel lastiger dat Ajax een trainer heeft die iedereen erbij betrekt. Dus de noodzaak om te vertrekken wordt dan minder voor spelers."

Ajax staat tweede en wil die positie vasthouden: uitgaande transfers brengen risico's met zich mee. "Ajax is genoodzaakt om zijn steunpilaren aan boord te houden", zegt Inan. "Als Ajax nu vierde had gestaan met een flinke achterstand, had het voor Kroes makkelijker geweest als er een bod op Hato zou zijn gekomen. Nu veeg je dat sneller van tafel", constateert de clubwatcher van het Algemeen Dagblad.

Ajax moet dan ook kijken naar contractverlengingen. "Met Taylor en Brobbey wordt het in de komende zomer interessant. Hun contract moet ook worden omgebouwd en misschien leidt dat wel tot salarisverlaging. Dan krijg je het scenario wat je met Rensch ook hebt. Wat doe je dan? Er lopen veel contractperikelen. Fitz-Jim heeft ook nog een oud contract. Krijgt hij dan wel een verhoging?"