Fitz-Jim 'waarschuwt' Feyenoord: "Maken er een mooie week van"

Kian Fitz-Jim is de eerste om toe te geven dat Ajax het niet gemakkelijk had tegen Galatasaray. Ondanks matig veldspel, voelt de middenvelder wel veel vertrouwen richting het duel met Feyenoord aankmende zondag.

"Ik wil niet zeggen dat we de overwinning hebben gestolen, maar we hebben het wel zwaar gehad", zo begint de middenvelder bij Ziggo Sport. "Veel verdedigd en ik denk dat we vandaag gewoon heel efficiënt zijn geweest, vooral in de omschakeling. We hebben best wel gestruggled, het was best een zware wedstrijd ook, maar ik denk dat we de kansen goed hebben benut."

Fitz-Jim wist te scoren en zette zijn ploeg daarmee op een 2-0 voorsprong. "De bal is rechts en ik stond helemaal links. Ik hoopte zo erg dat de bal bij me zou komen. Toevallig viel hij hier bij me. Toen dacht ik: verre hoek."

Fitz-Jim weet dat nu om 14:30 op zondag de Klassieker wacht. Hij is er klaar voor. "Honderd procent!", zo antwoordt Fitz-Jim vol vertrouwen. "We hebben het lastig gehad vandaag, maar ik denk dat we met opgeheven hoofd die kant op gaan. We gaan er een mooie week van maken", zo sluit hij af.