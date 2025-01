'Forbs terug': "Het is voor Ajax natuurlijk een enorm zwaktebod"'

"Ik snap het ergens wel", reageert Jansen in de podcast Tekengeld van ESPN. "Ze zullen waarschijnlijk in gesprek zijn geweest met Wolves, hij heeft daar uitzicht op niks. Ajax heeft een vacature op die positie. Als die jongen bij Wolves blijft, heeft hij er ook niks aan. Haal hem dan maar terug."

Jansen snapt ook wel dat Farioli hem er graag bij wil hebben "Het is toch een ander type. Ik vind het geen goede speler, maar het is wel een hele snelle speler. Farioli speelt wel vaak teruggetrokken, dan kun je wel iets met spelers die veel diepgang hebben en een enorme snelheid. Maar laten we eerlijk zijn, het is voor Ajax natuurlijk een enorm zwaktebod. Toch snap ik het wel."