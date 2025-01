Fosu-Mensah duikt op bij Ajax: "Benieuwd waar dat mis is gegaan"

Fosu-Mensah zit sinds afgelopen zomer zonder club, na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen. "Laatste wedstrijd: 23 april 2023. Dat is wel heel lang geleden. Ongelooflijk", zegt Kees Kwakman in het ESPN-programma Voetbalpraat als de verdediger ter sprake komt.

"Ik ben daar wel benieuwd naar, waar dat dan mis is gegaan. Dat zo'n jongen niet na een halfjaar al zegt: Nou, ik wil weer voetballen." Kwakman krijgt bijval van Leo Driessen: "Precies! Er zit gewoon anderhalf jaar tussen." Kwakman noemt het 'apart'. "Ik weet niet hoor, je zit wel bij Leverkusen, dat is wel mooi. Maar..."

De voormalig voetballer vindt het zonde. "Ik heb het gevoel dat hij, hij is 27, niet zoveel wedstrijden heeft gespeeld in zijn carrière. Dat is zonde", oordeelt Kwakman. Zou Fosu-Mensah een optie kunnen zijn voor Ajax? "Als hij fit is, waarom niet?", reageert Bram van Polen op die vraag. "Dat weet ik niet... Op rechts heb je Rensch en Gaaei daarachter."