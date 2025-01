Francesco Farioli fel na remise: "Deze discussie moet over zijn"

"Dit soort wedstrijden zijn altijd belangrijk na een korte onderbreking", zei Farioli na afloop bij ESPN. "We hebben wat dingen kunnen proberen. Het was een goede wedstrijd en iedereen is fit gebleven." De Italiaan besloot het oefenduel te gebruiken om nieuwe inzichten te krijgen: "Ik wilde wat combinaties tussen verschillende spelers uitproberen, maar ook verschillende structuren en meer beweging in het midden. Dat was goed."

Voor de winterstop ging het vooral over de vermoeidheid bij Ajax. Farioli is daar klaar mee: "Deze discussie moet over zijn. Het is tijd om weer te werken. We moeten vooruitkijken en keihard werken om het in alle competities goed te doen." Ajax hervat de Eredivisie komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.