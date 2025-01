Francesco Farioli lacht: "Of ik dan ook minder ga rouleren?"

Francesco Farioli vindt dat er momenteel geen kwaliteit is in de structuur van Ajax. De Italiaanse trainer vindt dat de Amsterdammers in bepaalde zaken 'een beetje professioneler' moeten worden. Farioli verlangt de hoogst mogelijke standaard bij Ajax.

"Er is een quote van Cesare Prandelli, die ik een aantal jaar geleden nog niet echt begreep, maar nu wel: “Het trainingscomplex gaat je aan het einde van het seizoen tien punten opleveren óf tien punten kosten”, begint Farioli bij Voetbal International. "In mijn focus op het tactische gedeelte dacht ik altijd dat het een excuus was om de dingen die je mist goed te praten."

De Italiaan gaat verder: "Maar de realiteit is dat alles wat er op het trainingscomplex gebeurt, dus de structuur, de faciliteiten, de velden, het herstel van spelers, gespecialiseerde en betrokken mensen, je een enorm competitief voordeel brengen. Of dat juist wegnemen."

"Of ik dan ook minder ga rouleren, als die voorwaarden beter op orde zijn? Dat weet ik niet, want ik geloof daar echt in", vervolgt Farioli. "Ik weet dat dat een groot topic is hier, haha. Hoewel de realiteit is dat het op een paar extreme gevallen na vaak maar om een aantal spelers gaat. Maar als je vanaf dag één praat over het belang van de groep – iedereen is belangrijk, iedereen krijgt zijn kans – en daarna speel je altijd met dezelfde elf, dat is niet logisch. Dat is de strategie: iedereen betrokken houden."