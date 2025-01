Francesco Farioli 'moet wisselen': "Hij kan Ajax daarbij helpen"

"Francesco Farioli begint regelmatig met heel veel klusjesmannen aan wedstrijden. Artiesten brengt hij pas in de loop van de tweede helft. De laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sparta (0-2 zege, red.) is een schoolvoorbeeld", vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "In de strijd om de twee Champions League-plekken zal Ajax zijn voetbal moeten verbeteren."

"Wie daarbij kan helpen is Kian Fitz-Jim. Hij is zo'n creatieve speler die meer minuten verdient na de winterstop", gaat de journalist verder. "Hij voegt eigenlijk altijd iets toe als hij meedoet. Het is een middenvelder die rustig is aan de bal, tweebenig, tactisch slim en niet te beroerd om ook meters te maken zónder bal. Een echte teamspeler."

"In de beste Ajax-wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen Besiktas, was Fitz-Jim als basisspeler de beste man. Bij een 4-0 overwinning tekende hij voor de openingstreffer door in praktijk te brengen waar die week op was getraind: de momenten zien en benutten om diep te gaan. En alert zijn voor het doel", aldus Wijffels.