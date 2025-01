Francesco Farioli nuanceert: "Dat hebben we redelijk goed gedaan"

"We zijn geïrriteerd als we verliezen. Tegen wie maakt niet uit. We zijn nooit blij", begint Farioli voor de camera van Ziggo Sport. "We creëren onze kansen in de eerste helft, in de tweede helft. Ze keuren een doelpunt af, er wordt er één voor de lijn weggehaald."

"Het is niet makkelijk om er op zo'n veld doorheen te spelen", vervolgt de Italiaanse oefenmeester. "En aanvallen met voorzetten is ook lastig, want zij hebben vijf spelers die bijna twee meter zijn. We hebben alles geprobeerd binnen onze mogelijkheden. Je moet voorkomen dat je kansen weggeeft en dat hebben we ook redelijk goed gedaan."

"Een fout, dat kan helaas gebeuren, besliste het duel. Of ik overwoog om Weghorst eerder te brengen? Als dat betekent dat je gaat gokken en elke bal voor het doel gooit, dat is niet echt de manier waarop wij gewend zijn te spelen", aldus Farioli.