Francesco Farioli: "Of dit zijn laatste wedstrijd voor Ajax was?"

"Of deze wedstrijd een signaal is dat er versterking nodig is om de tweede plek veilig te stellen? Om mee te doen zeker", reageert Farioli tegenover AjaxLife. "Fris bloed helpt voor het versterken van de balans in de selectie. Maar ik richt me vooral op de spelers die het tot dusver zo goed hebben gedaan. Ik focus me op de spelers die bij Ajax onder contract staan. Alex Kroes werkt hard en we wachten het af."

Devyne Rensch staat daarnaast in de belangstelling en zou Ajax kunnen verlaten. "Het zou geweldig zijn als we hem kunnen houden", gaat de oefenmeester verder. "Of hij blijft, weet ik niet. We kennen de situatie van de club. Die hoef ik hier niet nog een keer uit te leggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik Devyne er heel graag bij hou. Hij speelde een goede wedstrijd. Of het zijn laatste was? Dat weet ik niet."

"We wilden winnen en ver komen in het toernooi. We hebben er alles aan gedaan. Het was alleen niet genoeg. We moeten nu niet huilen, maar focussen op de volgende wedstrijd in Heerenveen. ", aldus Farioli.