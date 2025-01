Francesco Farioli over Ajax - RKC: "Iedereen is fit, behalve hij"

"Iedereen is fit, behalve Sutalo die nog herstellende is van zijn ziekte. Hij traint met ons en doet het goed, maar is nog niet hersteld", vertelde Farioli, die een blaadje had meegenomen naar de persconferentie om journalisten met de neus op de feiten te drukken. De Italiaanse oefenmeester wees vervolgens op de ranglijst in de Eredivisie en in de Europa League.

"Technisch directeur Alex Kroes vertelde me dat het belangrijk was om een bepaalde richting op te gaan. Het doel is om in de topdrie te eindigen in de competitie, in de top-24 in Europa en zover mogelijk in de KNVB-beker", legt hij uit. "We leggen onszelf geen grenzen op, maar willen wel zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Er kunnen altijd dingen beter, ook als we met vijf punten verschil bovenaan zouden staan. We weten hoeveel we van onszelf eisen. We willen niet meer terugkijken", aldus Farioli.

De coach kon inhoudelijk niets kwijt over de mogelijke komst van Raul Moro, die een contract tot medio 2029 kan tekenen bij Ajax. De club uit Amsterdam moet echter nog wel overeenstemming zien te bereiken met Real Valladolid. "Er is nog geen akkoord, dus ik wil er ook nog niets over zeggen. Ik praat niet over spelers die bij andere clubs onder contract staan."