Francesco Farioli over Mokio en Alders: "Dat is niet ideaal"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Galatasaray en Francesco Farioli gaf woensdag tijdens de persconferentie tekst en uitleg over de situatie van enkele talentvolle spelers in zijn selectie. Zo maken Jorthy Mokio en Gerard Alders kans op speelminuten.

Alders wacht nog op zijn debuut in Ajax 1. "Gerald kwam er pas de dag voor de wedstrijd bij, nadat Devyne (Rensch, red.) wegging. Dus hij heeft maar één keer meegetraind", sprak Farioli. "Mokio is een ander verhaal, omdat hij al een paar minuten heeft gemaakt voor ons", blikt hij terug. Ajax-supporters hopen dat talentvolle spelers als Faberski en Bounida ook een kans krijgen onder de Italiaanse oefenmeester.

"Over anderen: we hebben ze in het vizier", reageert hij. "Er zijn een aantal spelers waarvan ik echt geloof dat ze ons een stap verder kunnen brengen. Maar sommigen van hen zijn op dit moment helaas niet fit. Dat is de reden dat ze geen deel uitmaken van het team", aldus Farioli, die ook de vraag kreeg of Ajax nog een nieuwe rechtsback gaat halen na de transfer van Devyne Rensch naar AS Roma.

"Daarover hebben we het al vaker gehad", lacht hij. "Er is daar een plek op te vullen sinds het vertrek van Devyne. We kunnen daar een aantal spelers inpassen, maar dat is niet ideaal. Het zou geweldig zijn als we een vervanger kunnen aantrekken", beseft Farioli, die nog geen beroep kan doen op Youri Regeer. De multifunctionele middenvelder is niet speelgerechtigd voor de Europa League.