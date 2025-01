Francesco Farioli veilig: "De directie kan niks van hem eisen"

Francesco Farioli laat Ajax bepaald niet sprankelen. Toch lijkt de Italiaan de nodige baanzekerheid te hebben, nu Alex Kroes het blijft laten afweten op de transfermarkt. Intern is men bij Ajax echter niet tevreden over het vertoonde spel.

"Terug van even weggeweest: explosiegevaar bij Ajax. En dat bij een tweede plek met serieuze titelkansen aan het begin van het nieuwe jaar. Daarmee krijgt de wederopstanding van de club behoorlijk gestalte, zou je zeggen, ware het niet dat op de achtergrond enorm veel onvrede sluimert", opent Johan Inan bij het Algemeen Dagblad. "Die houdt verband met het belabberde spel onder trainer Francesco Farioli en meer nog met het apathische aankoopbeleid onder leiding van technisch directeur Alex Kroes."

Ook de fans keerden zich voor het eerst tegen Farioli. "Dat het borrelt, bleek in Riga. Farioli sprak cynisch van ‘inactiviteit’ op de transfermarkt bij Ajax. Een Europese afgang tegen RFS (1-0) volgde. Voor het eerst in het tijdperk van de Italiaan klonk het ‘schaam je kapot’ uit een ziedend uitvak."

Het spel is reden tot grote zorg in Amsterdam, vlak voor de wedstrijd met Feyenoord. "Zo nadert Ajax het kookpunt, met de belangrijkste wedstrijd van het jaar én de laatste dagen van de transferperiode in aantocht. Goed beschouwd wordt deze week bepaald hoe snel Ajax weer Ajax wordt. Het op oorlogssterkte brengen van de selectie is immers bepalend voor het perspectief dat de trainer nog ziet in de club."

"Geruchten over een breuk na dit seizoen liet Farioli zelf ook aanzwellen, door cynisch te reageren op de komst van Youri Regeer, door Alex Kroes gepresenteerd als tijdelijke rechtsback", weet Inan. "De trainer dwong de technisch directeur weer de markt op te gaan. Dat is Kroes ook al van plan. Door drie middenvelders - tijdelijk - uit te zwaaien, wil hij ruimte creëren voor een extra rechtsachter."

Farioli heeft genoeg wapens om mee te strijden: het slechte spel is neit alleen zijn schuld. "Farioli kan zich echter heel simpel verschuilen achter een gemankeerde selectie. Omdat de directie niet de voorwaarden heeft geschapen om hem optimaal te laten presteren en te vermaken, kan het niks van hem eisen. Die ene wens die de trainer bij zijn aanstelling had (diepgang op de flanken), weet de clubleiding al vijf maanden niet in te willigen."