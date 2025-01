'Francesco Farioli verschijnt op lijstje Italiaanse grootmacht'

Francesco Farioli zou op een lijstje staan bij AS Roma. Dat melden Italiaanse media, waaronder Roma Press en Leggo .

Hoofdtrainer Claudio Ranieri vertrekt aan het einde van dit seizoen, dus moet AS Roma op zoek naar een opvolger. Intern worden er al lijstjes opgesteld met mogelijke opvolgers, waar naar verluidt ook de naam van Farioli op staat. Ook Massimiliano Allegri (clubloos), Carlo Ancelotti (Real Madrid) en Vincenzo Montella (Turkije) worden genoemd.

Farioli zou er bij de club uit de Italiaanse hoofdstad goed opstaan vanwege zijn jonge en frisse manier van managen. Daarnaast is hij een bekende van Florent Ghisolfi, de huidige sportief directeur bij Roma. De twee werkten samen bij OGC Nice. De Italiaanse oefenmeester is bezig aan zijn eerste seizoen in Amsterdam en staat tot medio 2027 onder contract.