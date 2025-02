Francesco Farioli zet streep door transfer: "We gaan verder"

"Jordan blijft. Hij is onze aanvoerder, alles is opgelost en klaar", zegt Farioli tegen ESPN. Henderson liet zich deze week verleiden door de interesse van AS Monaco, gaf zijn aanvoerdersband af in het Europa League-duel met Galatasaray en juichte niet bij de goals. Maar na een gesprek met technisch directeur Alex Kroes beloofde de Engelse routinier (34) het seizoen tóch bij Ajax af te maken.

"Alles is duidelijk tussen de partijen. Vooral tussen Jordan, mijzelf en de ploeg. Alles is oké. Niemand hoeft sorry te zeggen. Hij doet het erg goed. Hij was emotioneel in een wat mindere staat, maar de zaak is gesloten en we gaan verder. Hij is blij om te blijven. Case closed", aldus de Italiaan.