Frank Paauw fel na rellen bij Ajax: "Mijn handen jeukten wel"

"Mijn handen jeukten wel even", erkent Paauw in gesprek met Voetbal International. "Op zulke momenten voel ik me nog verantwoordelijk. Dat is wel waarom ik bij de politie ben gegaan en waar je als chef het verschil kan maken", vervolgt de voetbalpreses, die (nog) niet geliefd is bij veel voetbalfans.

In veel stadions gingen spandoeken tegen de komst van Paauw. "Mijn rol is veel beperkter dan supporters dachten", benadrukt hij. "Laatst hebben we nog een keer uitgebreid gesproken met het supporterscollectief. De concrete discussies over bijvoorbeeld veiligheid liggen niet bij mij. Dus de vrees die supporters hadden dat er een nieuwe sheriff was gekozen die van alles en nog wat ging invoeren, was onterecht", constateert Paauw.

"Mijn functie heeft een hoog ceremonieel gehalte, ik hou me bezig met politieke en strategische processen, veelal op nationaal en internationaal vlak. Dat is even wennen, want als hoofdcommissaris stond ik voortdurend aan", legt hij uit.