'Franse én Rotterdamse club tonen interesse in Jong Ajax-speler'

De 20-jarige middenvelder speelt momenteel zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. In vijftien wedstrijden scoorde hij dit seizoen al twee goals en gaf hij één assist. Zijn contract loopt na dit seizoen af in Amsterdam, maar Ajax beschikt wel over een eenzijdige optie om met één jaar te verlengen.

Het is alleen nog niet bekend of Ajax deze optie wil lichten, en daardoor houdt Metz de situatie in de gaten. Excelsior lijkt ook interesse te hebben, maar de Franse club is momenteel concreter. Zowel Metz als de Rotterdammers willen Chourak al deze maand overnemen. In 2020 nam Ajax de middenvelder transfervrij over van ADO Den Haag.