Gaaei bedankt vriend: "Hebben een connectie, ook buiten het veld"

"Goede bal, erg belangrijk. Ik ben erg blij met de overwinning", begint de Deense rechtsback bij Ajax TV. "Dit betekent alles. Ik heb al gezegd dat ik alleen vooruit wil kijken, maar ik kan niet vergeten wat er vorig jaar is gebeurd. Natuurlijk is het erg fijn om iedereen te laten zien wat ik kan".

Taylor maakte de winnende en ook hij had het afgelopen seizoen lastig. "We hebben vorig seizoen allebei onze moeilijkheden gehad, dus ik ben ook erg blij voor hem, dat ik hem de bal kon geven", vertelt Gaaei. "et was een goede cross en een goede loopactie van Kenneth. Ik wist dat hij daar zou zijn. Erg belangrijk zo in de laatste minuten."

Taylor en Gaaei kunnen het sowieso goed met elkaar vinden. "Hij is een erg goede jongen. Hij bedankte me en ik bedankte hem voor het scoren, haha. We hebben een goede connectie, ook buiten het veld", waarna hij ook de fans een compliment geeft. "Zeker in deze wedstrijden hebben we de fans nodig als twaalfde man."