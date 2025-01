Galatasaray helemaal klaar voor Ajax: "Die kwaliteit hebben we"

Galatasaray is gebrand op een overwinning op Ajax. Donderdagavond komt de Turkse ploeg in de Europa League op bezoek in Amsterdam.

Galatasaray staat momenteel negende en heeft dus nog wat voor te spelen. "Als we winnen, eindigen we hoogstwaarschijnlijk bij de eerste acht", vertelde trainer Okan Buruk zaterdag na de competitiezege op Konyaspor (1-0). "Dat was ons doel. Als we niet winnen, komen we bij de geplaatste teams tussen acht en zestien en moeten we moeten een extra ronde spelen."

De koploper van de Süper Lig is er helemaal klaar voor. "Ons doel is om te winnen en door te gaan naar de volgende ronde. Die kwaliteit hebben we. We hebben nu de kans om spelers te laten rusten en ons voor te bereiden op donderdag", besluit de Turkse oefenmeester. Ajax staat zestiende in de Europa League en moet sowieso een tussenronde gaan spelen.