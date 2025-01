'Gaston Avila vertrekt mogelijk deze maand uit Amsterdam'

Ondanks dat de verdediger pas recent is hersteld van zijn zware blessure, is er voldoende interesse voor hem, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. Ajax is bereid om Ávila op huurbasis te laten vertrekken, eventueel met een optie tot koop.

Avila was een van de zomeraankopen van Sven Mislintat, die destijds 12 miljoen euro voor hem neerlegde. De verdediger kwam er echter bij de Amsterdammers amper aan te pas, en raakte tot overmaat van ramp in januari 2024 zwaar geblesseerd. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot de zomer van 2028.