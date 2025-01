Geelen duidelijk: "Staat mijlenver van hoe we dit willen bij Ajax"

Geelen vindt het cruciaal dat het voor supporters betaalbaar blijft. "Als je ziet wat Engelse clubs voor een seizoenkaart vragen, staat dat mijlenver van hoe we dit bij Ajax willen. Natuurlijk is de inflatie hoog en stijgen de prijzen iets, maar Ajax moet geen onbetaalbare vesting worden, zoals in Engeland voor veel echte supporters het geval is", vertelt hij in een interview met Ajax Life. "Al besef ik goed dat onze goedkoopste kaarten voor veel mensen al duur zijn."

Ajax heeft daarom regelmatig gesprekken met de supportersverenigingen. "Supporters zijn voor elke club cruciaal, dus hebben we altijd overleg met Supportersvereniging Ajax en de AFCA Supportersclub", vertelt Geelen. "Het is goed dat er onafhankelijke supportersverenigingen zijn die de club kritisch volgen en scherp houden bij de dingen die we doen. Dat hoort erbij."