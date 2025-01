Lentin Goodijk ziet 'opvallende' statistiek bij Ajax: "Zegt veel"

Jorrel Hato ontving in 2024 twaalf gele kaarten waarmee hij bovenaanstaand in dit klassement. Opvallend was ook hoe vaak Sivert Mannsverk en Owen Wijndal een kaart kregen. Mannsverk kreeg dit jaar liefst zeven keer geel in 1183 speelminuten voor Ajax en Wijndal kreeg vier keer geel in 281 minuten.

Kenneth Taylor maakte het vaakst een overtreding, maar kreeg slechts acht keer geel. Zeven keer werd er rood gepakt. "Josip Sutalo was de eerste eind februari, toen hij een doorgebroken man neerhaalde op bezoek bij FK Bodø/Glimt. Het was typerend voor de curieuze Europese campagne, want in het daaropvolgende Conference League-tweeluik met Aston Villa kregen ook Tristan Gooijer en Mannsverk rood", opent Lentin Goodijk bij Voetbal International.

"In de Eredivisie werden Devyne Rensch (Utrecht-thuis), Ahmetcan Kaplan (Sparta-uit) en Steven Bergwijn (Excelsior-thuis) van het veld gestuurd." Sinds de komst van Francesco Farioli gaat het echter anders. "Opvallend: na zes rode kaarten in de 22 duels van het jaar, werd er onder Farioli dus slechts één Ajacied van het veld gestuurd, tegenover vijf rode kaarten bij de tegenstanders."

"Het zegt veel over de mate van controle die terug is in het spel van Ajax. Alleen toen die controle op bezoek bij Slavia Praag even helemaal weg was, pakte Youri Baas een tweede gele kaart", besluit hij.