Gery Vink over voormalig Ajax-speler: "Hij was nogal slaperig"

"Ryan was nogal slaperig in die tijd en had moeite om elke dag het beste uit zichzelf te halen", vertelt Vink op de website van ESPN. "We hebben hem laten voelen wat nou echt je best doen is. Door kort erop te zitten hebben we hem bij Ajax succesbeleving bijgebracht. We hebben in die tijd een enorme band met elkaar opgebouwd", blikt hij terug.

"Danzell, die ik ook als jeugdspeler heb gehad, is er toen ook nog bij betrokken geraakt om hem te laten beseffen wat je er allemaal voor moet doen", vervolgt Vink enthousiast. "Slot heeft iets losgemaakt bij Ryan. Hij eist topniveau van zijn spelers, maar zorgt er ook voor dat ze niet ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden. Zijn 'tank' is groter geworden, wat hem in staat stelt om het tempo van de Premier League langer vol te houden. Ryan kan niet langer nonchalant zijn en dat is precies wat hij nodig heeft."