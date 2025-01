Go Ahead Eagles bevestigt onderhandelingen met Ajax over aanvaller

Go Ahead Eagles heeft bevestigd in gesprek te zijn met Ajax over Olivier Edvardsen. Dat meldt Tijmen van Wissing van Oost donderdagochtend.

Woensdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Ajax geïnteresseerd zou zijn in de linksbuiten van Go Ahead Eagles. De club uit Deventer gaat deze winter niet voor een transfer van de 25-jarige Noor liggen. De verwachting was dat de smaakmaker afgelopen zomer al zou vertrekken, maar uiteindelijk bleef hij in de Adelaarshorst. Er wordt nog onderhandeld over een transfersom van ongeveer drie miljoen euro.

Edvardsen is dit seizoen een van de sterkhouders in een goed presterend Go Ahead Eagles. Hij begon het seizoen met een blessure, maar inmiddels staat hij in de Eredivisie op acht goals en vier assists.