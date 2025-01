Godts twijfelt niet bij voorstel nieuwe rol: "Gelijk 'ja' gezegd"

In gesprek met de clubkanalen vertelt Godts waarom hij meteen instemde om Devyne Rensch op te volgen in deze rol. "De Ajax Foundation is een prachtig initiatief. Wat zij doen voor de maatschappij vind ik bijzonder. Toen ik werd gevraagd, zei ik direct 'ja', omdat ik me graag wil inzetten voor dit goede doel."

Volgens de buitenspeler past deze maatschappelijke betrokkenheid perfect bij Ajax. "Het verbaast me niet dat de club zich op deze manier inzet. Het is mooi om te zien hoe Ajax iets teruggeeft aan de maatschappij," vervolgt hij. In zijn rol als ambassadeur wil hij dan ook meer doen dan alleen aanwezig zijn. "Ik ga samen met de Ajax Foundation scholen bezoeken en jongeren ontmoeten. Maar ik wil ze niet alleen zien, ik wil ze ook echt inspireren en helpen om hun dromen te realiseren."