Goes over opmerkelijke actie Brobbey: "Kan er wel om lachen"

Brian Brobbey zorgde tegen AZ voor verbazing bij verdediger Wouter Goes. De spits van Ajax greep namelijk in de tweede helft naar de ballen van Goes.

"Echt een lekkere wedstrijd. Ik moet zeggen dat ons spel niet al te best was. We hebben niet heel veel de bal gehad, maar op de counter zijn we erg goed", begint Goes bij ESPN, die de hele avond in de weer was met Brobbey.

De Ajax-spits greep tot schrik van Goes in de edele delen van de AZ'er. "Ik schrok er zelf van, dat is een beetje raar. Uiteindelijk hebben wij gewonnen en heeft hij niet gescoord, dus ik heb mijn job gedaan. Het is een droom die uitkomt om tegen een oude jeugdclub te scoren."