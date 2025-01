Goodijk: "Dan is er een speler bij Ajax die Taylor nog overtreft"

"Kijken we naar het aantal minuten, dan is er echter een speler die Taylor nog overtreft", schrijft hij. "Jorrel Hato kwam twee duels minder in actie, maar stond wel beduidend langer op het veld. De nog altijd slechts achttienjarige verdediger is de duidelijke marathonman van Ajax in 2024", aldus Goodijk.

"Hato speelde daarbij ook nog vier interlands voor het Nederlands elftal en twee voor Jong Oranje", vervolgt hij. "Wat betreft interlands spant Josip Sutalo overigens de kroon: de Kroaat speelde in 2024 tien volledige wedstrijden voor zijn land. Tellen we het landenvoetbal mee, dan stond Sutalo dit jaar meer minuten op het veld dan Taylor", constateert Goodijk.