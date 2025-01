Gouka adviseert: "Als ik Alex Kroes was zou ik hem verkopen"

"Als ik Alex Kroes was zou ik hem verkopen, maar ik ben geen aandeelhouder. Maar deze speler heeft niet veel impact gehad dit seizoen in positieve zin. En het is een mooi bedrag dat je kan krijgen, terwijl je met Weghorst en Akpom twee alternatieven hebt. Daarmee zou je het uit kunnen zingen", opent Mikos Gouka bij de AD Voetbalpodcast.

"Alle Nederlandse clubs moeten af en toe een goede transfer maken. Die kansen komen niet voortdurend voorbij. Nu is dat wel zo en op dit moment is dit een goed bedrag voor Brobbey, denk ik", vervolgt Gouka. "Je zou het kunnen doen en Weghorst het vertrouwen geven de rest van het seizoen."

Vanwege financial fair play is Ajax echter gebonden aan regels. Ze hebben al vijf van de zes mogelijke verhuren voltrokken. "Ze verkopen hem het liefst, maar West Ham kan hem niet direct kopen. Als er nu een club komt die hem wel direct wil kopen dan zou dat het kunnen worden, mocht Brobbey dat willen."

"Het seizoen is ook niet meer zo lang en in de competitie gaat het nu best snel. Ze zitten niet meer in de beker en als je het niveau van de wedstrijd in Letland blijft halen (1-0 verlies red.) dan is dat ook snel voorbij. Het is verder kijken dan nu resultaat halen met deze speler. Ze moeten ook aan hun financiën denken", besluit Gouka.