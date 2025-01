De Ligt aangepakt: "Had ik wel verwacht toen hij doorbrak bij Ajax"

"Zijn carrière gaat niet echt vooruit", begint Gouka bij de AD Voetbalpodcast. "Hij raakt ook vaak geblesseerd, omdat hij zichzelf niet goed beschermt. Bij die eerste goal van Cody Gakpo komt hij echt als een gek voorbij gegleden. Het is ook niet zo dat hij zich dan nog kan herstellen."

Gouka ziet bij Manchester United een aantal verdedigende talenten klaarstaan, die nu nog achter De Ligt in het rijtje staan. "Je hoopt voor De Ligt dat hij nog wat langer mag blijven staan, maar dit soort dingen overkomen hem te vaak. Hij loopt ook elke keer tegen behoorlijke botsingen op. Het is eigenlijk jammer, want toen hij bij Ajax en het Nederlands elftal doorbrak, toen was Ronald Koeman de eerste die zei: dit gaat een recordinternational worden."

"Hij heeft wel wat tegenslag gehad, en bij grote clubs gespeeld, maar nooit ergens gespeeld dat je denkt: dit is de beste verdediger ter wereld aan het worden." Volgens Gouka had De Ligt in de top 5 kunnen staan: "Maar daar zit hij nu niet tussen, en dat had ik wel verwacht. Ik denk dat heel veel mensen dat hadden verwacht toen hij doorbrak bij Ajax", aldus Mikos Gouka.