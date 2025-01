Groeibriljant Kian Fitz-Jim ziet transferwaarde bijna verdubbelen

Kian Fitz-Jim maakt dit jaar grote sprongen in het eerste van Ajax. In tegenstelling tot een tal van middenvelders krijgt Fitz-Jim geregeld speeltijd.

Francesco Farioli ziet het dus wel zitten in de jonge middenvelder. Recentelijk ontving hij ook veel lof voor zijn spel. Dat het goed gaat, is terug te zien in zijn stijgende transferwaarde. Deze is namelijk gestegen naar een bedrag van vijf miljoen.

Zo weet Transfermarkt te melden. Een aantal maanden geleden was deze nog slechts drie miljoen. Daarmee heeft hij bijna een verdubbeling van zijn waarde te maken. Onder John van 't Schip maakte Fitz-Jim amper speelminuten, maar dit seizoen speelde hij al in veertien wedstrijden mee.