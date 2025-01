'Haller onderweg naar Nederland na doorbraak en flinke rekensom'

FC Utrecht en Borussia Dortmund zijn alsnog akkoord over de (tijdelijke) overgang van Sébastien Haller , zo valt te lezen op de website van Voetbal International . De spits wordt voor een half jaar gehuurd van Dortmund en keert zodoende terug in de Domstad.

In de nacht van dinsdag op woensdag is er een doorbraak geweest, zo melden Spaanse bronnen aan VI. "Utrecht moest een flinke rekensom maken om de deal doorgang te laten vinden, maar inmiddels hebben de clubs vertrouwen op een goede afloop. Zodra echt alle seinen op groen staan, kan Haller door de medische molen worden gehaald. Dat moment gaat snel komen. De verwachting is dat Haller snel in Nederland is", schrijft het medium.

Haller speelde zelf een 'belangrijke rol' om de transfer naar de huidige nummer drie van de Eredivisie mogelijk te maken. De spits wil het plezier in voetbal terugvinden en denkt dat bij FC Utrecht te kunnen doen. Aan dat verzoek gaf Dortmund gehoor. Haller werd sinds dit seizoen verhuurd aan Leganés. Bij Spaanse club wist de spits uit Ivoorkust weinig indruk te maken. Hij kwam slechts tot 525 minuten in negen wedstrijden en scoorde niet.

Update: Telegraaf weet te melden dat Haller onderweg is naar de Domstad en vandaag ook al zijn medische keuring ondergaat.