Hancko maakt zich zorgen: "Kijk maar wat Ajax heeft doorgemaakt"

"Dit is mijn grootste nederlaag sinds ik bij Feyenoord ben en dat is pijnlijk, niet makkelijk", baalt verdediger David Hancko, geciteerd door Voetbal International. "Voor mij is dit verlies alleen acceptabel, als we in de volgende twee wedstrijden tegen Ajax en PSV voor de beker wél succesvol zijn. Maar de alarmbellen moeten nu wel afgaan, want hoe we ons hebben gepresenteerd tegen Lille is onacceptabel, voor iedereen die van Feyenoord houdt en zeker voor de fans die ons hier niet mochten steunen."

Komend weekend treffen Ajax en Feyenoord elkaar dus. "Klassiekers zijn altijd moeilijk, dat heeft de thuiswedstrijd tegen Ajax wel uitgewezen; die verloren we", vervolgt hij. "Nu moeten wij eerst de wedstrijd tegen Lille goed analyseren en daarbij elkaar niet sparen. We moeten geconfronteerd worden met de dingen die we verkeerd hebben gedaan, met de bedoeling dat we ervan leren en weer gaan verdedigen met dezelfde passie zoals we hebben gedaan tegen Bayern München."

"Want na Ajax krijgen we PSV voor de beker en daarna de tegenstander in de tussenronde van de Champions League. Onzze wisselvalligheid? Kijk naar wat Ajax de laatste jaren heeft doorgemaakt, met vier verschillende trainers. Verandering bij een club is nooit makkelijk, maar voor Nederlandse clubs onvermijdelijk", aldus Hancko.