Hancko ziet in: "Als we tegen Ajax wel succesvol willen zijn..."

Hancko sprak na afloop klare taal: "Dit is mijn grootste nederlaag sinds ik bij Feyenoord ben en dat is pijnlijk, niet makkelijk. Voor mij is dit verlies alleen acceptabel als we in de volgende twee wedstrijden tegen Ajax en PSV voor de beker wél succesvol zijn. Maar de alarmbellen moeten nu wel afgaan, want hoe we ons hebben gepresenteerd tegen Lille is onacceptabel, voor iedereen die van Feyenoord houdt en zeker voor de fans die ons hier niet mochten steunen."

De verdediger was zichtbaar teleurgesteld en gaf toe dat het team volledig door het ijs was gezakt. "Omdat we iets hebben laten zien wat niemand van ons verwachtte na vorige week, maar ik schaam me voor ons optreden. Het was compleet het tegenovergestelde van München. We waren goed voorbereid op Lille, we kenden hun zwakke en vooral sterke punten, ze zijn goed aan de bal, ze passen en bewegen door. Maar wij waren overal te laat, in de duels en in het omschakelen. Ik vind dit onacceptabel."