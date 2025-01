Hans Kraay jr. kraakt Ajacied: "Hij mag wel kritischer zijn"

Ajax speelde het Europa League-duel in Letland erg slecht. "Ik vind ook wel dat Farioli kritischer mag zijn. Hij mag wel zeggen: 'Het was een wanvertoning, heel snel het vliegtuig in en heel snel de boel weer rechttrekken richting volgende week'", stelt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie. "Hij wil altijd de positieve noot kraken, maar dit was echt een historische afgang in Europa", voegt Sjoerd Mossou toe.

Ook ging Mossou in op de reactie van Farioli op de komst van Youri Regeer, die volgens de Italiaan alleen een middenvelder is. Alex Kroes ziet Regeer ook als rechtsback. "Je kunt het als heibel uitleggen, maar je kunt ook zeggen: bij Ajax is de technisch directeur op dit moment autonoom. Blijkbaar, daar lijkt het althans op, vaart Kroes hierin een beetje zijn eigen koers, ook voor de lange termijn, daar is hij ook voor. Ze zijn het weleens oneens."