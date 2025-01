Hans Kraay jr. tipt Ajax voor spits: "Dat kan Ajax niet betalen"

Met Memphis Depay staat de 23-jarige Braziliaan in de aanval bij Corinthians. "Deze jongen schiet ze er zo makkelijk in...", zegt hij bij ESPN. Volgens Transfermarkt is hij zo'n 14 miljoen waard. "Dat kan Ajax niet betalen", reageert ESPN-presentator Milan van Dongen. Kraay: "Ik dacht aan acht miljoen, zoals Feyenoord ook heeft betaald voor Gimenez. Deze jongen heeft een schot, diepte en een stiffie."

Henk Timmer, als zaakwaarnemer actief in Zuid-Amerika, denkt dat de teams beide een kans maken. "Vanuit Zuid-Amerika willen ze in principe allemaal heel graag naar Europa. Ik ben het met je eens, Hans, Echt een fantastische speler."

"We doen soms laatdunkend over het voetbal in Brazilië", vervolgt de oud-doelman. "Nou, ga er maar eens spelen. Ajax wordt geen kampioen in de Braziliaanse of Argentijnse competitie, hoor. Dit zijn echt zware competities met echt goede spelers."