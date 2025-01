Hans Kraay junior: "De Nederlandse topclubs gaan komen voor hem"

"Steijn gaat 100 procent zeker weg bij FC Twente", wordt Kraay geciteerd in het item Bellen met Hans Kraay Junior van ESPN. "De buitenlandse clubs gaan komen. Uit Engeland, uit Duitsland en de Nederlandse topclubs komen ook", aldus de analist.

Steijn is bezig aan een geweldig seizoen bij FC Twente. De aanvallende middenvelder scoorde al vijftien doelpunten en is momenteel dus topscorer van Nederland. In de zomer van 2022 kwam Steijn transfervrij over van ADO Den Haag en sindsdien scoorde hij al 41 doelpunten in 101 wedstrijden in het shirt van de Tukkers.